В НАПК рассказали, какие документы следует подавать новым декларантам-медикам

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции подробно рассказали какие декларации следует подать новым декларантам с ВВК, ВКК, МСЭК, ЛКК. Речь идет в основном о медиках, которые обслуживают военных, пишет УНН.

Обращаем внимание, что декларантами являются все указанные категории субъектов независимо от того, в какой сфере (государственной, частной или коммунальной) такие комиссии функционируют. Вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию декларанты были включены. - отметили в НАПК.

Детали

В НАПК отметили, что законом о восстановлении декларирования был расширен перечень декларантов. Отныне по доходам должны отчитываться врачи, которые входят в состав военно-врачебных комиссий (ВВК), врачебно-консультативных комиссий (ВКК), врачебно-летных комиссий (ВЛК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Такие изменения Верховная Рада Украины внесла из-за высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий, обусловленный, в том числе увеличением актуальности их работы из-за военного положения. Еще в октябре 2023 года НАПК сообщало об этом факте и информировало Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны Украины о вышеупомянутых изменениях.

Согласно принятым изменениям, до конца марта декларации в Реестр деклараций должны подать:

- личный состав штатных ВВК (пп. "г" п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона);

- председатели и члены ВКК и МСЭК, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих ВВК и ВВК, которые при этом не являются лицами, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона (пп. "ґ" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона).

НАПК отмечают, что вид декларации для указанных категорий зависит от того, когда и в какую комиссию декларанты были включены:

Подача деклараций лицами, которые по состоянию на 11.10.2023 включительно уже находились в составе соответствующих комиссий. Лицам, которые до вступления в силу Закона № 3384-ІХ уже находились и продолжают находиться в составе соответствующих комиссий (пп. "г" п. 1, пп. "ґ" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона), следует подать только ежегодную декларацию с отметкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год до 31.03.2024 включительно.

Подача деклараций лицами, которые будут включены в соответствующие комиссии в период с 01.01.2024 до 31.03.2024

В то же время, лицам, назначенным в личный состав штатных ВВК следует подать:

декларацию кандидата на должность за 2023 год (до назначения на должность);

ежегодную декларацию с пометкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год - до 31.03.2024 включительно.

А тем медикам, которые были включены в состав ВКК и МСЭК, внештатных постоянно действующих ВВК и ВВК необходимо подготовить до конца марта:

декларацию кандидата на должность за 2023 год - в течение 10 календарных дней со дня включения в состав соответствующей комиссии;

ежегодную декларацию с пометкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год - до 31.03.2024 включительно.

В НАПК отметили, что если лицо уже подало ежегодную декларацию за прошлый год, декларация кандидата на должность за этот период не подается.

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Дополнительно

В агентстве дали несколько советов для тех, кто подает декларацию впервые, чтобы при подаче было меньше посылок и все получилось с первого раза.

Декларантам советуют воспользоваться специальной функцией "Данные для декларации" в Реестре деклараций, что может облегчить поиск данных и поможет избежать ошибок. Функция позволяет узнать информацию об объектах недвижимости, объектах незавершенного строительства и транспортных средствах, которые принадлежат или принадлежали декларанту или которые он унаследовал, а также имеющиеся обременения, сведения о которых есть в реестрах. Сейчас есть некоторые ограничения, связанные с формированием справки за 2023 год, подробнее здесь;

В НАПК советуют ознакомиться с разъяснениями относительно декларирования в Базе знаний НАПК;

Декларант также имеет право получить дополнительную консультацию у антикоррупционного уполномоченного в учреждении, где работает;

Также у всех кто подает декларацию есть возможность обратиться за помощью в контакт-центр НАПК по телефону: (044) 200-06-94;

А в случае возникновения технических вопросов по работе с Реестром деклараций, ответы на них следует искать на сайте НАПК по ссылке.

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