К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень

К этапу конкурса на должность Председателя НАПК - финальных собеседований - прошли десять кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба агентства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение приняла Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК на заседании 20 февраля 2024 года.

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По результатам оценки соответствия кандидатов установленным критериям отбора в следующий этап прошли:

Андрей Вишневский

Сергей Гупяк

Дмитрий Калмыков

Екатерина Каплюк

Виталий Никулин

Виктор Павлущик

Александр Скомаров

Александр Стародубцев

Сергей Степанян

Артём Хаванов

Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года (суббота и воскресенье), резервный день - 26 февраля 2024 года (понедельник). Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн - резюмировали в НАПК.

Дополнение

В НАПК напомнили, что к конкурсу в целом был допущен 51 кандидат. Из них по результатам тестирования на общие способности 24 кандидата участвовали во втором этапе конкурса и проходили собеседования по добропорядочности.

Справочно

Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины по результатам открытого конкурсного отбора сроком на четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд. В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило подключение первой очереди организаций к Единому порталу сообщений обличителей. Агентство подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации.