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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень

К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 16:17  •  12813 просмотра

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Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.

К этапу конкурса на должность Председателя НАПК - финальных собеседований - прошли десять кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба агентства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение приняла Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК на заседании 20 февраля 2024 года.

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По результатам оценки соответствия кандидатов установленным критериям отбора в следующий этап прошли:

  • Андрей Вишневский
  • Сергей Гупяк
  • Дмитрий Калмыков
  • Екатерина Каплюк
  • Виталий Никулин
  • Виктор Павлущик
  • Александр Скомаров
  • Александр Стародубцев
  • Сергей Степанян
  • Артём Хаванов

Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года (суббота и воскресенье), резервный день - 26 февраля 2024 года (понедельник).  Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн  

- резюмировали в НАПК.

Дополнение 

В НАПК напомнили, что к конкурсу в целом был допущен 51 кандидат. Из них по результатам тестирования на общие способности 24 кандидата участвовали во втором этапе конкурса и  проходили собеседования по добропорядочности.

Справочно

Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины по результатам открытого конкурсного отбора сроком на четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд. В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило подключение первой очереди организаций к Единому порталу сообщений обличителей. Агентство подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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