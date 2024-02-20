К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Киев • УНН
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
К этапу конкурса на должность Председателя НАПК - финальных собеседований - прошли десять кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба агентства, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующее решение приняла Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК на заседании 20 февраля 2024 года.
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По результатам оценки соответствия кандидатов установленным критериям отбора в следующий этап прошли:
- Андрей Вишневский
- Сергей Гупяк
- Дмитрий Калмыков
- Екатерина Каплюк
- Виталий Никулин
- Виктор Павлущик
- Александр Скомаров
- Александр Стародубцев
- Сергей Степанян
- Артём Хаванов
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года (суббота и воскресенье), резервный день - 26 февраля 2024 года (понедельник). Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн
Дополнение
В НАПК напомнили, что к конкурсу в целом был допущен 51 кандидат. Из них по результатам тестирования на общие способности 24 кандидата участвовали во втором этапе конкурса и проходили собеседования по добропорядочности.
Справочно
Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины по результатам открытого конкурсного отбора сроком на четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд. В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.
Напомним
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило подключение первой очереди организаций к Единому порталу сообщений обличителей. Агентство подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации.
К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
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