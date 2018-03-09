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До дня народження Кобзаря архів СБУ представить розсекречені документи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. З нагоди річниці з дня народження письменника і художника Тараса Шевченка Галузевий державний архів СБУ представить чергові розсекречені документи, що розкривають маловідомі сторінки минулого патріотів, які відстоювали право України на вільний розвиток та національну автентичність. Про це йдется в повідомленні прес-центру на сайті СБУ, передає УНН.

“Співробітники української спецслужби передадуть до Канівського музею Тараса Шевченка матеріали, що стосуються знакової для України постаті Володимира Науменка — видатного науковця, культурного та громадського діяча. Саме він, будучи поборником культурної самобутності українців, зробив чималий внесок у збереження та популяризацію творчості та пам’яті Шевченка. Він був заарештований і наступного дня розстріляний разом з іншими жертвами більшовизму”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

У СБУ також зазначили, що документи, які будуть оприлюднені, проливають світло на цікаві факти створення портрета Шевченка художником Іллею Рєпіним та облаштування у Каневі могили Кобзаря.

Служба безпеки продовжує роботу зі зняття грифів із засекречених радянськими спецслужбами архівних матеріалів щодо боротьби українців за збереження національної самобутності та здобуття державної незалежності соборної України, повідомляють в СБУ.

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