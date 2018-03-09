Ко дню рождения Кобзаря архив СБУ представит рассекреченные документы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По случаю годовщины со дня рождения писателя и художника Тараса Шевченко Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали право Украины на свободное развитие и национальную аутентичность. Об этом говорится в сообщении пресс-центра на сайте СБУ, передает УНН.
"Сотрудники украинской спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко - выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля. Именно он, будучи поборником культурной самобытности украинцев, сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко. Он был арестован и на следующий день расстрелян вместе с другими жертвами большевизма", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях
В СБУ также отметили, что документы, которые будут обнародованы, проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря.
Служба безопасности продолжает работу по снятию грифов из засекреченных советскими спецслужбами архивных материалов по борьбе украинцев за сохранение национальной самобытности и обретения государственной независимости соборной Украины, сообщают в СБУ.