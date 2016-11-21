До Дня Гідності та Свободи правопорядок у центрі Києва забезпечуватимуть понад 6 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком у центрі Києва з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у середмісті столиці заплановано проведення низки заходів за участю великої кількості громадян. У зв'язку з цим, понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком.
При цьому, посилені наряди поліції нестимуть службу не лише у місцях проведення заходів, але й на прилеглих до них територіях, станціях київського метрополітену, зупинках громадського транспорту.
У відомстві зазначили, що правоохоронці проводять поверхневу перевірку громадян, також правоохоронці перевіряють перевіряємо автотранспорт.
Так, у центральній частині міста створено 12 перевірочних пунктів, де також задіяні кінологи, поліція, металодетектори.
Нагадаємо, Прем'єр привітав українців з Днем Гідності і Свободи.