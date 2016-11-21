Ко Дню Достоинства и Свободы правопорядок в центре Киева будут обеспечивать более 6 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Более шести тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
По случаю Дня Достоинства и Свободы в центре столицы запланировано проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В связи с этим, более шести тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком.
При этом, усиленные наряды полиции будут нести службу не только в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих к ним территориях, станциях киевского метрополитена, остановках общественного транспорта.
В ведомстве отметили, что правоохранители проводят поверхностную проверку граждан, также правоохранители проверяют автотранспорт.
Так, в центральной части города создали 12 проверочных пунктов, где также задействованы кинологи, полиция, металлодетекторы.
Напомним, Премьер поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.