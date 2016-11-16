До дніпропетровського госпіталю передали гуманітарну допомогу з Франції

Це вже друга партія гуманітарної допомоги Франції, яку отримує медзаклад.

“Гуманітарку з Франції отримали вже 11 лікарень області, які приймають бійців АТО. Це медичне обладнання, інструменти та меблі на понад 100 тисяч євро. На черзі — ще шість лікарень”, — йдеться у повідомленні.

Нині у військовому госпіталі лікуються 256 пацієнтів.