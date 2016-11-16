В днепропетровский госпиталь передали гуманитарную помощь из Франции
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кровати, матрасы, тумбочки и телевизоры примерно на 7000 евро доставили в военный госпиталь в Днепре из Франции, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Это уже вторая партия гуманитарной помощи Франции, которую получает медучреждение.
"Гуманитарку из Франции получили уже 11 больниц области, которые принимают бойцов АТО. Это медицинское оборудование, инструменты и мебель более чем на 100 000 евро. На очереди - еще шесть больниц", - говорится в сообщении.
Сейчас в военном госпитале лечатся 256 пациентов.