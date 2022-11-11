До білорусі прилетіли чотири російських літаки Іл-76

Цитата

"За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн" сьогодні, 11 листопада, у проміжку між 15:30-16:00 (київський час) на аеродром у мачулищах прилетіли одразу 4 Іл-76 вкс рф з реєстраційними номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 та RF-76605", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Фіксуються станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з 14 жовтня 2022 року з рф до республіки білорусь виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (Московська Ж/Д), Щолково (Московська Ж/Д), Нара (Московська Ж/Д) та Ілліно (Горківська Ж/Д).