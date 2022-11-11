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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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До білорусі прилетіли чотири російських літаки Іл-76

До білорусі прилетіли чотири російських літаки Іл-76

Київ • УНН

 • 393929 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що сьогодні, 11 листопада, у білорусі на аеродром в мачулищах прилетіли чотири військово-транспортні літаки Іл-76 вкс рф, передає УНН.

Цитата 

"За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн" сьогодні, 11 листопада, у проміжку між 15:30-16:00 (київський час) на аеродром у мачулищах прилетіли одразу 4 Іл-76 вкс рф з реєстраційними номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 та RF-76605", - ідеться у повідомленні. 

Доповнення

Фіксуються станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з 14 жовтня 2022 року з рф до республіки білорусь виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (Московська Ж/Д), Щолково (Московська Ж/Д), Нара (Московська Ж/Д) та Ілліно (Горківська Ж/Д). 

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