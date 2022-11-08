Прибуття військовослужбовців та військової техніки зс рф до білорусі триває - моніторингова група

Деталі

Так, зазначається, що 24 жовтня 2022 року зі станції Селятино (Московська залізниця) на станцію Полонка (Барановичське відділення білоруської залізниці) було відправлено військовий ешелон №941 із зануреною на платформи гусеничною та колісною військовою технікою у кількості 25 одиниць. Військовий ешелон прибув на станцію призначення 26 жовтня 2022 року.

Відправником вантажу є Федеральна казенна установа "Об'єднане стратегічне командування Західного військового округу".

Маршрут проходження ВЕШ на станцію Полонка: Селятино (РЖД) - Вязьма (РЖД) - Смоленськ-Сорт. (РЗ) - Червоне (РЗ) - Осинівка (БЗ) - Орша-Центральна (БЗ) - Борисов (БЗ) - Шабани (БЗ) - Помислище (БЗ) - Негорілий-стик. (БЗЗ) - Барановичі-Цент. (БелЖД) - Полонка (БелЖД).

Протяжність маршруту – 908 км.

За інформацією, військові ешелони намагаються пускати в обхід великих міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах.

Так, військовий ешелон №941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а через обхід міста Мінська за маршрутом: Колодищі - Шабани - колійний пост Асіївка - Колядичі - Помислище і далі на станцію Полонка (даний район під час прямування військових ешелонів) кишить "силовиками", додали в моніторинговій групі.