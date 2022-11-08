Прибуття військовослужбовців та військової техніки зс рф до білорусі триває - моніторингова група
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На даний момент, як і раніше, фіксуються станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з 14 жовтня 2022 року з рф до республіки білорусь виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (Московська Ж/Д), Щолково (Московська Ж/Д), Нара (Московська Ж/Д) та Ілліно (Горківська Ж/Д), інформує моніторингова група Беларускі Гаюн, передає УНН.
Деталі
Так, зазначається, що 24 жовтня 2022 року зі станції Селятино (Московська залізниця) на станцію Полонка (Барановичське відділення білоруської залізниці) було відправлено військовий ешелон №941 із зануреною на платформи гусеничною та колісною військовою технікою у кількості 25 одиниць. Військовий ешелон прибув на станцію призначення 26 жовтня 2022 року.
Відправником вантажу є Федеральна казенна установа "Об'єднане стратегічне командування Західного військового округу".
Маршрут проходження ВЕШ на станцію Полонка: Селятино (РЖД) - Вязьма (РЖД) - Смоленськ-Сорт. (РЗ) - Червоне (РЗ) - Осинівка (БЗ) - Орша-Центральна (БЗ) - Борисов (БЗ) - Шабани (БЗ) - Помислище (БЗ) - Негорілий-стик. (БЗЗ) - Барановичі-Цент. (БелЖД) - Полонка (БелЖД).
Протяжність маршруту – 908 км.
За інформацією, військові ешелони намагаються пускати в обхід великих міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах.
Так, військовий ешелон №941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а через обхід міста Мінська за маршрутом: Колодищі - Шабани - колійний пост Асіївка - Колядичі - Помислище і далі на станцію Полонка (даний район під час прямування військових ешелонів) кишить "силовиками", додали в моніторинговій групі.