Прибытие военнослужащих и военной техники из вс рф в беларусь продолжается - мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В настоящее время по-прежнему фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из рф в республику беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (Московская Ж/Д), Щелково (Московская Ж/Д), Нара (Московская Ж/Д) и Ильино (Горьковская Ж/Д), сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.
Детали
Так, отмечается, что 24 октября 2022 со станции Селятино (Московская железная дорога) на станцию Полонка (Барановичское отделение белорусской железной дороги) был отправлен военный эшелон №941 с погруженной на платформы гусеничной и колесной военной техникой в количестве 25 единиц. Военный эшелон прибыл на станцию назначения 26 октября 2022 года.
Отправителем груза является Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа".
Маршрут прохождения ВЭШ на станцию Полонка: Селятино (РЖД) – Вязьма (РЖД) – Смоленск-Сорт. (РЗ) – Красное (РЗ) – Осиновка (БЗ) – Орша-Центральная (БЗ) – Борисов (БЗ) – Шабаны (БЗ) – Помыслище (БЗ) – Негорелый-стык. (БЗЗ) – Барановичи-Цент. (БелЖД) - Полонка (БелЖД).
Протяженность маршрута – 908 км.
По информации, военные эшелоны пытаются пускать в обход крупных городов для усложнения идентификации военной техники на платформах.
Так, военный эшелон №941 следовал не через станцию Минск-Сортировочный, а через обход города Минска по маршруту: Колодищи - Шабаны - путевой пост Асеевка - Колядичи - Помыслище и далее на станцию Полонка (данный район во время следования военных эшелонов) кишит "силовиками", добавили в мониторинговой группе.