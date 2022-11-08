Прибытие военнослужащих и военной техники из вс рф в беларусь продолжается - мониторинговая группа

ukru
14 марта, 19:57 • 58779 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 100679 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101716 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133448 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135234 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111602 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105462 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91688 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111196 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136555 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

14 марта, 18:14 • 17041 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 18661 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 19908 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 26473 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 31998 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232084 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262484 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199878 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205142 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240356 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 58779 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99080 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117840 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120270 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127679 просмотра
Актуальное
Прибытие военнослужащих и военной техники из вс рф в беларусь продолжается - мониторинговая группа

Прибытие военнослужащих и военной техники из вс рф в беларусь продолжается - мониторинговая группа

Киев • УНН

 • 386099 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В настоящее время по-прежнему фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из рф в республику беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (Московская Ж/Д), Щелково (Московская Ж/Д), Нара (Московская Ж/Д) и Ильино (Горьковская Ж/Д), сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

Так, отмечается, что 24 октября 2022 со станции Селятино (Московская железная дорога) на станцию ​​Полонка (Барановичское отделение белорусской железной дороги) был отправлен военный эшелон №941 с погруженной на платформы гусеничной и колесной военной техникой в ​​количестве 25 единиц. Военный эшелон прибыл на станцию ​​назначения 26 октября 2022 года.

Отправителем груза является Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа".

Маршрут прохождения ВЭШ на станцию ​​Полонка: Селятино (РЖД) – Вязьма (РЖД) – Смоленск-Сорт. (РЗ) – Красное (РЗ) – Осиновка (БЗ) – Орша-Центральная (БЗ) – Борисов (БЗ) – Шабаны (БЗ) – Помыслище (БЗ) – Негорелый-стык. (БЗЗ) – Барановичи-Цент. (БелЖД) - Полонка (БелЖД).

Протяженность маршрута – 908 км.

По информации, военные эшелоны пытаются пускать в обход крупных городов для усложнения идентификации военной техники на платформах.

Так, военный эшелон №941 следовал не через станцию ​​Минск-Сортировочный, а через обход города Минска по маршруту: Колодищи - Шабаны - путевой пост Асеевка - Колядичи - Помыслище и далее на станцию ​​Полонка (данный район во время следования военных эшелонов) кишит "силовиками", добавили в мониторинговой группе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы