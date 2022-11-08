Прибытие военнослужащих и военной техники из вс рф в беларусь продолжается - мониторинговая группа

Детали

Так, отмечается, что 24 октября 2022 со станции Селятино (Московская железная дорога) на станцию ​​Полонка (Барановичское отделение белорусской железной дороги) был отправлен военный эшелон №941 с погруженной на платформы гусеничной и колесной военной техникой в ​​количестве 25 единиц. Военный эшелон прибыл на станцию ​​назначения 26 октября 2022 года.

Отправителем груза является Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа".

Маршрут прохождения ВЭШ на станцию ​​Полонка: Селятино (РЖД) – Вязьма (РЖД) – Смоленск-Сорт. (РЗ) – Красное (РЗ) – Осиновка (БЗ) – Орша-Центральная (БЗ) – Борисов (БЗ) – Шабаны (БЗ) – Помыслище (БЗ) – Негорелый-стык. (БЗЗ) – Барановичи-Цент. (БелЖД) - Полонка (БелЖД).

Протяженность маршрута – 908 км.

По информации, военные эшелоны пытаются пускать в обход крупных городов для усложнения идентификации военной техники на платформах.

Так, военный эшелон №941 следовал не через станцию ​​Минск-Сортировочный, а через обход города Минска по маршруту: Колодищи - Шабаны - путевой пост Асеевка - Колядичи - Помыслище и далее на станцию ​​Полонка (данный район во время следования военных эшелонов) кишит "силовиками", добавили в мониторинговой группе.