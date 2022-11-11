В беларусь прилетели четыре российских самолета Ил-76

Цитата

"По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" сегодня, 11 ноября, в промежутке между 15:30-16:00 (киевское время) на аэродром в мачулищах прилетели сразу 4 Ил-76 вкс рф с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605", - говорится в сообщении.

Дополнение

Фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, которые прибывают с 14 октября 2022 года из россии в республику Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (Московская Ж/Д), Щелково (Московская) Ж/Д), Нара (Московская Ж/Д) и Ильино (Горьковская Ж/Д).