До Білорусі не пустили українську екологічну активістку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Білоруські прикордонники не пустили в країну українську екологічну активістку Юлію Маклюк, яка їхала в Мінськ для участі в міжнародному форумі волонтерів і прихильників "На твоєму боці", організатором якого виступило товариство "Зелена мережа". Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство БелаПАН.
Маклюк зняли з нічного поїзда Київ - Мінськ.
"Зверталися ввічливо, претензій немає. Але причину відмови не пояснили, тільки поставили штамп в паспорт "В'їзд заборонено". Без поняття, з чим це пов'язано. Може, з активізмом, але стверджувати не можу", - розповіла Маклюк.
На який термін активістці заборонений в'їзд до Білорусі, прикордонні служби не повідомили, запропонувавши звернутися з письмовим запитом до міграційної служби, щоб з'ясувати подробиці і причини заборони.
Правозахисниця Анастасія Лойко передбачає, що причиною відмови у в'їзді в Білорусь могла стати Росія.
"Важко давати однозначні оцінки, але мені здається, що це пов'язано з об'єднаною базою "небажаних осіб" в Білорусі та Росії. У будь-якому випадку це повинні були пояснити на кордоні. Необхідно робити додаткові запити і опротестовувати такі дії", - заявила вона.
Нагадаємо, в Польщі затримували українських екологічних активістів, що їхали на Міжнародну кліматичну конференцію ООН.