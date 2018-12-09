До Білорусі не пустили українську екологічну активістку

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Білоруські прикордонники не пустили в країну українську екологічну активістку Юлію Маклюк, яка їхала в Мінськ для участі в міжнародному форумі волонтерів і прихильників "На твоєму боці", організатором якого виступило товариство "Зелена мережа". Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство БелаПАН.