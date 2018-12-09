Задержанных в Польше украинских активистов отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Представителей экологической организации, задержанных в Польше, отпустили. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет УНН.
"После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили", - написал он.
Ранее глава "Екодии" Ирина Ставчук заявила, что в Польше задержали двух активистов, которые ехали на климатическую конференцию ООН в Катовице.
Международная климатическая конференция ООН в польском Катовице началась 3 декабря и должна продолжаться две недели.
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