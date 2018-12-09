Затриманих у Польщі українських активістів відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Представників екологічної організації, затриманих у Польщі, відпустили. Про це в Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише УНН.
"Після втручання нашого консула затриманих українських активістів вже відпустили", - написав він.
Раніше глава "Екодії" Ірина Ставчук заявила, що в Польщі затримали двох активістів, які їхали на кліматичну конференцію ООН в Катовіце.
Міжнародна кліматична конференція ООН у польському Катовіце почалася 3 грудня і повинна тривати два тижні.
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