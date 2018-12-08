У Польщі активісти зірвали концерт ансамблю російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вчора двоє польських активістів вибігли на сцену та зірвали концерт ансамблю пісні та танцю російської армії імені Александрова в Бидгощі. Про це повідомляє польське видання OKO.press, передає УНН.
"Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук вибігли на сцену із польським та українським прапором,а також транспарантами "Кремлівський рашизм - геть за Дон". Активісти кричали "Лапи геть від України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначають: "Один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського. Жоден з близько ста військових хористів на це не відреагував. За декілька секунд активістів зі сцени звела охорона".
Як повідомляв УНН раніше, Польща виступає за посилення санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією у районі Азовського моря.