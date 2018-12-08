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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Польше активисты сорвали концерт ансамбля русской армии

Киев • УНН

 • 15588 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вчера двое польских активистов выбежали на сцену и сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Быдгоще. Об этом сообщает польское издание OKO.press, передает УНН.

В Польше активисты сорвали концерт ансамбля русской армии

"Рафал Сушек и Михал Войцещчук выбежали на сцену с польским и украинским флагом, а также транспарантами "Кремлевский рашизм - прочь за Дон". Активисты кричали "Лапы прочь от Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечают: "Один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского. Ни один из около ста военных хористов на это не отреагировал. За несколько секунд активистов со сцены вывела охрана".

Как сообщал УНН ранее, Польша выступает за ужесточение санкций против России в связи с ее агрессией в районе Азовского моря. 

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