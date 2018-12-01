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Польща виступає за посилення санкцій проти РФ через ескалацію на Азові

Польща виступає за посилення санкцій проти РФ через ескалацію на Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Польща виступає за посилення санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією у районі Азовського моря. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Польща вважає за необхідне рішучу, сильну і однозначну реакцію міжнародної спільноти шляхом підсилення санкцій. Росія мусить зрозуміти, що агресивна політика принесе наслідки, які будуть виходити поза заяви міжнародної спільноти", - зазначив дипломат.

При цьому він підкреслив, що Польща рішуче засуджує агресію РФ у районі Азовського моря. Як підкреслив дипломат, РФ вперше відкрито застосувала армію проти українських військових, без приховування їх "за спинами зелених чоловічків чи сепаратистів".

Нагадаємо, Лондон наполягатиме на введенні додаткових санкцій проти Росії через її агресію у Керченській протоці. 

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.

Українські Національні Новини

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