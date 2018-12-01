Польша выступает за ужесточение санкций против РФ из-за эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Польша выступает за ужесточение санкций против России в связи с ее агрессией в районе Азовского моря. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Польша считает необходимым решительную, сильную и однозначную реакцию международного сообщества путем усиления санкций. Россия должна понять, что агрессивная политика принесет последствия, которые будут выходить за границы заявлений международного сообщества", - отметил дипломат.
При этом он подчеркнул, что Польша решительно осуждает агрессию РФ в районе Азовского моря. Как подчеркнул дипломат, РФ впервые открыто применила армию против украинских военных, без утайки их "за спинами зеленых человечков или сепаратистов".
Напомним, Лондон будет настаивать на введении дополнительных санкций против России из-за ее агрессии в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.