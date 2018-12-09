В Беларусь не пустили украинскую экологическую активистку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Белорусские пограничники не пустили в страну украинскую экологическую активистку Юлию Маклюк, которая ехала в Минск для участия в международном форуме волонтеров и сторонников "На твоей стороне", организатором которого выступило товарищество "Зелёная сеть". Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство БелаПан.
Маклюк сняли с ночного поезда Киев — Минск.
"Обращались вежливо, претензий нет. Но причину отказа не объяснили, только поставили штамп в паспорт "Въезд запрещен". Без понятия, с чем это связано. Может, с активизмом, но утверждать не могу", — рассказала Маклюк.
На какой срок активистке запрещен въезд в Беларусь, пограничные службы не сообщили, предложив обратиться с письменным запросом в миграционную службу, чтобы выяснить подробности и причины запрета.
Правозащитница Анастасия Лойко предполагает, что причиной отказа во въезде в Беларусь могла стать Россия.
"Трудно давать однозначные оценки, но мне кажется, что это связано с объединенной базой "нежелательных лиц" в Беларуси и России. В любом случае это должны были объяснить на границе. Необходимо делать дополнительные запросы и опротестовывать такие действия", — заявила она.
Напомним, в Польше задерживали украинских экологических активистов, ехавших на Международную климатическую конференцию ООН .