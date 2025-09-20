До 27° тепла: якою буде погода в Україні у суботу
Київ • УНН
У суботу, 20 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів, лише на сході та Сумщині невеликий дощ. Температура вдень становитиме 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.
У суботу, 20 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається,, лише у східних та Сумській областях пройде невеликий дощ.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°
У Києві та області у суботу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 20-22°.
