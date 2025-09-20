$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 вересня, 18:48 • 12472 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 22680 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 20585 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 25230 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 38808 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 25891 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 33312 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38702 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 46026 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61508 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
До 27° тепла: якою буде погода в Україні у суботу

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У суботу, 20 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів, лише на сході та Сумщині невеликий дощ. Температура вдень становитиме 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.

Міжнародний день червоної панди та День хірурга: що ще відзначають 20 вересня20.09.25, 06:30 • 264 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна