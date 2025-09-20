До 27° тепла: какой будет погода в Украине в субботу
Киев • УНН
В субботу, 20 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь на востоке и Сумщине небольшой дождь. Температура днем составит 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°.
В субботу, 20 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь в восточных и Сумской областях пройдет небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°
В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 20-22°.
