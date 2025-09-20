До 27° тепла: какой будет погода в Украине в субботу

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 1072 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 13947 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 25371 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 21980 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 26979 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 40639 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 26798 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 34306 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38959 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 47110 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами19 сентября, 18:46 • 6486 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19 сентября, 19:12 • 12419 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 7906 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА23:05 • 8912 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 5788 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 1074 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 25807 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 40642 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 34309 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 62344 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 26974 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 25802 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 15290 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 18580 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 21094 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

До 27° тепла: какой будет погода в Украине в субботу

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В субботу, 20 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь на востоке и Сумщине небольшой дождь. Температура днем составит 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°.

До 27° тепла: какой будет погода в Украине в субботу

В субботу, 20 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь в восточных и Сумской областях пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 20-22°.

Международный день красной панды и День хирурга: что еще отмечают 20 сентября20.09.25, 06:30 • 758 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина