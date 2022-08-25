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До 2100 року небезпечні хвилі тепла щодня охоплюватимуть тропіки - дослідження

Київ • УНН

 • 179064 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Багато мільйонів людей у ​​тропіках можуть наражатися на небезпечну спеку щодня до 2100 року, навіть якщо людству вдасться досягти кліматичних цілей, попередили дослідники в четвер, передає УНН з посиланням на AFP.

До 2100 року небезпечні хвилі тепла щодня охоплюватимуть тропіки - дослідження

Деталі

У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, дослідники оцінили потенційний вплив небезпечної спеки та вологості.

Вони використовували статистичні прогнози для прогнозування рівнів викидів вуглекислого газу внаслідок діяльності людини та, як наслідок, рівнів глобального потепління.

Вони виявили, що багато людей у ​​тропічних регіонах можуть зіткнутися з небезпечними рівнями спеки щодня до кінця століття, навіть якщо світ обмежить підвищення температури до мети Паризької угоди щодо клімату менш ніж на два градуси Цельсія вище за доіндустріального рівня.

За їхніми словами, поза тропіками смертельна спека, швидше за все, стане щорічною.

Дослідники використовували температурний індекс, згідно з яким небезпечний рівень становить 39,4°C, а температура вище 51°C вважається надзвичайно небезпечною та абсолютно небезпечною для людини.

На даний момент Земля нагрілася майже на 1,2°C, і поточні прогнози, засновані на зобов'язаннях країн зі скорочення викидів вуглецю, прогнозують, що світ набагато перевищить мету Паризької угоди на 2°C до 2100 року, не кажучи вже про більш амбітне прагнення досягти 1,5°C.

За оцінками дослідження, існує лише 0,1-відсотковий шанс обмежити глобальне середнє потепління до 1,5°C до 2100 року, а до 2050 світ, ймовірно, досягне 1,8°C.

Дослідники виявили, що в 2100 році найбільш ймовірне глобальне підвищення середньої температури становитиме 3 градуси за Цельсієм, що стане для багатьох "кошмарними" умовами.

Дослідники заявили, що за всіх сценаріїв може відбутися значне зростання захворювань, пов'язаних зі спекою, особливо серед людей похилого віку, вразливих і тих, хто працює на вулиці.

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