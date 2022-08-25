До 2100 года опасные волны тепла будут ежедневно охватывать тропики - исследование

Детали

В исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth and Environment, исследователи оценили потенциальное влияние опасной жары и влажности.

Они использовали статистические прогнозы для прогнозирования уровней выбросов углекислого газа в результате деятельности человека и, как следствие, уровней глобального потепления.

Они обнаружили, что многие люди в тропических регионах могут столкнуться с опасными уровнями жары ежедневно до конца века, даже если мир ограничит повышение температуры до целей Парижского соглашения по климату менее чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

По их словам, вне тропиков смертельная жара, скорее всего, станет ежегодной.

Исследователи использовали температурный индекс, согласно которому опасный уровень составляет 39,4°C, а температура выше 51°C считается чрезвычайно опасной и абсолютно опасной для человека.

На данный момент Земля нагрелась почти на 1,2°C, и текущие прогнозы, основанные на обязательствах стран по сокращению выбросов углерода, прогнозируют, что мир намного превысит цель Парижского соглашения на 2°C до 2100 года, не говоря уже о более амбициозном стремлении достичь 1,5°C.

По оценкам исследования, существует лишь 0,1-процентный шанс ограничить глобальное среднее потепление до 1,5°C к 2100 году, а к 2050 году мир, вероятно, достигнет 1,8°C.

Исследователи обнаружили, что в 2100 году наиболее вероятное глобальное повышение средней температуры будет составлять 3 градуса по Цельсию, что станет для многих "кошмарными" условиями.

Исследователи заявили, что при всех сценариях может произойти значительный рост заболеваний, связанных с жарой, особенно среди пожилых людей, уязвимых и работающих на улице.