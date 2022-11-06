Дніпропетровська область: окупанти обстріляли три громади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Російські окупанти поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Від вечора і до самого ранку було гучно на Нікопольщині… Російські окупаційні війська обстріляли район 8 разів. Поцілили по 3 громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Били мирні міста та села РСЗВ та важкою артилерією", - зазначив Резніченко.
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Голова ОВА додав, що у Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони.
9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній.
"Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - наголосив Резніченко.
У Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих.
У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків - багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.
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Російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку.