Днепропетровская область: оккупанты обстреляли три общины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Российские оккупанты попали по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"С вечера и до самого утра было громко в Никопольщине… Российские оккупационные войска обстреляли район 8 раз. Попали по 3 общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Били мирные города и села РСЗО и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.
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Глава ОВА добавил, что в Мировской общине изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.
9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее.
"Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением", - подчеркнул Резниченко.
В Никопольской и Марганецкой общинах прошло без пострадавших.
В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Изуродовали мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.
Добавим
Российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировскому обществу. Ранили 9-летнюю девочку.