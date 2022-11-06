Днепропетровская область: оккупанты обстреляли три общины

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"С вечера и до самого утра было громко в Никопольщине… Российские оккупационные войска обстреляли район 8 раз. Попали по 3 общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Били мирные города и села РСЗО и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.

Детали

Глава ОВА добавил, что в Мировской общине изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.

9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее.

"Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением", - подчеркнул Резниченко.

В Никопольской и Марганецкой общинах прошло без пострадавших.

В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Изуродовали мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

Добавим

Российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировскому обществу. Ранили 9-летнюю девочку.