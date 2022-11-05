Дніпропетровщина: окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді, поранили 9-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку. Дитина знаходиться у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
Окупанти накрили вогнем Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії.