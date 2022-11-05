Днепропетровская область: оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине, ранили 9-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине. Ранили 9-летнюю девочку. Ребенок находится в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине. Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом. Ребенок в больнице", - написал он в Telegram.
Напомним
Оккупанты накрыли огнем Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.