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Дніпропетровщина: росіяни вночі атакували три громади, у Нікополі є поранена

Дніпропетровщина: росіяни вночі атакували три громади, у Нікополі є поранена

Київ • УНН

 • 329383 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські окупанти вночі вдарили по трьох громадах у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, у Нікополі є постраждала, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Нервова ніч на Нікопольщині… Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. У Нікополі постраждала 80-річна жінка", - повідомив Резніченко.

Деталі

Голова ОВА вказав, що окупанти били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

У Нікополі, за його даними, пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили. Постраждала жінка отримала медичну допомогу та лікується вдома.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі.

"На решті територій ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - вказав посадовець.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.

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