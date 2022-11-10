Днепропетровская область: россияне ночью атаковали три громады, в Никополе есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью ударили по трем громадам в Никопольском районе в Днепропетровской области, в Никополе есть пострадавшая, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Нервная ночь на Никопольщине… Россияне попали по трем громадам - Марганецкую, Красногригоревскую и Никопольскую. В Никополе пострадала 80-летняя женщина", - сообщил Резниченко.
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Глава ОВА указал, что оккупанты били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
В Никополе, по его данным, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили. Пострадавшая женщина получила медицинскую помощь и лечится дома.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах прошло без пострадавших. В Красногригорьевской громаде изувечены дома и электросети.
"На остальных территориях ночь без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно", - указал чиновник.
Дополнение
От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.