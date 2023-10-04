Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікополь, поранено жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські військові декілька разів впродовж дня обстріляли Нікополь. Через ці атаки поранення зазнала літня жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе. Зранку та вдень — обстріли. А між цим — удар ворожим безпілотником. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості”, — розповів про атаки по регіону Сергій Лисак.
Деталі
За даними очільника ОВА, через російські нальоти у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна — зруйнована вщент. Крім того, під удар потрапила цивільна автівка. Внаслідок сьогоднішніх атак у місті знову пошкоджені лінії електропередач та об’єкт інфраструктури.
В інших районах області минулось без атак.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Окупанти випустили по Нікопольщині більше десятка снарядів. Унаслідок чого руйнувань зазнали приватні домогосподарства та було пошкоджено ЛЕП.