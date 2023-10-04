Окупанти випустили по Нікопольщині більше десятка снарядів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Росіяни здійснили обстріли Мирівської громади Нікопольщини, Дніпропетровська область. Унаслідок чого руйнувань зазнали приватні домогосподарства та було пошкоджено ЛЕП. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Унаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач.
Дніпропетровська ОВА зазначає, що минулося без загиблих і постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.
Нагадаємо
У небі над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено 13 ворожих БПЛА та крилата ракета.