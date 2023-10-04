Оккупанты выпустили по Никопольщине более десятка снарядов: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Россияне осуществили обстрелы Мировской громады Никопольщины, Днепропетровская область. В результате чего разрушениям подверглись частные домохозяйства и была повреждена ЛЭП. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночью враг накрыл артиллерийским огнем Мировскую громаду, что на Никопольщине. В одно из тамошних сел прилетело с десяток снарядов", - говорится в сообщении.
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В результате обстрелов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.
Днепропетровская ОГА отмечает, что обошлось без погибших и пострадавших.
В других районах Днепропетровщины было спокойно – без обстрелов.
Напомним
В небе над Днепропетровской областью силами Воздушного командования "Восток" было уничтожено 13 вражеских БПЛА и крылатая ракета.