Росіяни з артилерії гатили по Миколаївщині: постраждали дві громади

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Зранку, 3 жовтня, о 09:33 та 12:55 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.

Вдень, 3 жовтня, о 14:55 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

Зазначається, що унаслідок осбстрілів жертв не було.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У небі над Миколаївською областю у ніч на 3 жовтня знищили 16 ворожих ударних дронів типу Shahed-136/131, під ранок російські окупанти вдарили з артилерії.