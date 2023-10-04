Росіяни з артилерії гатили по Миколаївщині: постраждали дві громади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти протягом вівторка здійснювали обстріли територій Миколаївської області з артилерії. Під обстрілами опинились дві громади. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Зранку, 3 жовтня, о 09:33 та 12:55 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.
Вдень, 3 жовтня, о 14:55 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.
Зазначається, що унаслідок осбстрілів жертв не було.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
У небі над Миколаївською областю у ніч на 3 жовтня знищили 16 ворожих ударних дронів типу Shahed-136/131, під ранок російські окупанти вдарили з артилерії.