Россияне из артиллерии били по Николаевщине: пострадали две общины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты в течение вторника осуществляли обстрелы территорий Николаевской области из артиллерии. Под обстрелами оказались две общины. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Утром, 3 октября, в 09:33 и 12:55 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады.
Днем, 3 октября, в 14:55 артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской громады.
Отмечается, что в результате обстрелов жертв не было.
В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В небе над Николаевской областью в ночь на 3 октября уничтожили 16 вражеских ударных дронов типа Shahed-136/131, под утро российские оккупанты ударили из артиллерии.