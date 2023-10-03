Над Миколаївщиною вночі знищили 16 ворожих "шахедів", окупанти били з артилерії

Цитата

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - написав Кім у Telegram.

Деталі

У Миколаївському районі, як зазначається, уночі, 3 жовтня, о 04:02 фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Доповнення

Ворог уночі атакував південний схід України дронами у кілька хвиль, знищено 17 "шахедів".