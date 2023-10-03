Над Николаевской областью ночью уничтожили 16 вражеских "шахедов", оккупанты били из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В небе над Николаевской областью в ночь на 3 октября уничтожили 16 вражеских ударных дронов типа Shahed-136/131, под утро российские оккупанты ударили из артиллерии, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"В ночь на 3 октября на Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - написал Ким в Telegram.
Детали
В Николаевском районе, как отмечается, ночью, 3 октября, в 04:02 фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Дополнение
Враг ночью атаковал юго-восток Украины дронами в несколько волн, уничтожено 17 "шахедов".