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Над Николаевской областью ночью уничтожили 16 вражеских "шахедов", оккупанты били из артиллерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В небе над Николаевской областью в ночь на 3 октября уничтожили 16 вражеских ударных дронов типа Shahed-136/131, под утро российские оккупанты ударили из артиллерии, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"В ночь на 3 октября на Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - написал Ким в Telegram.

Детали

В Николаевском районе, как отмечается, ночью, 3 октября, в 04:02 фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

Враг ночью атаковал юго-восток Украины дронами в несколько волн, уничтожено 17 "шахедов".

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