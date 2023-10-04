Днепропетровщина: россияне обстреляли Никополь, ранена женщина
Киев • УНН
Киев. 4 октября. УНН. Российские военные несколько раз в течение дня обстреляли Никополь. Из-за этих атак ранения получила пожилая женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“русские нелюди снова терроризируют Никополь. Сегодня по нему целили артиллерией и дроном-камикадзе. Утром и днем — обстрелы. А между этим — удар вражеским беспилотником. Осколочное ранение получила 75-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести”, — рассказал об атаках по региону Сергей Лысак.
Детали
По данным главы ОВА, из-за российских налетов в городе изуродованы 10 частных домов, несколько хозяйственных сооружений. Еще одна — разрушена до основания. Кроме того, под удар попала гражданская машина. В результате сегодняшних атак в городе снова повреждены линии электропередач и объект инфраструктуры.
В других районах день прошёл без атак.
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Напомним
Ранее УНН писал, что оккупанты выпустили по Никопольщине более десятка снарядов. В результате разрушены частные домохозяйства и были повреждены ЛЭП.