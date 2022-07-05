Дніпропетровщина: окупанти вночі обстріляли Зеленодольську громаду

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Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду в ночі 5 липня.

У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла.

Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет.