Дніпропетровщина: окупанти вночі обстріляли Зеленодольську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду у Криворізькому районі, передає УНН.
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Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду в ночі 5 липня.
У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла.
Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо
Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі окупанти запустили 7 ракет в області. Протиповітряна оборона збила 6 ракет.