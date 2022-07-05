Днепропетровская область: оккупанты ночью обстреляли Зеленодольскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе, передает УНН.
Детали
Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину в ночи 5 июля.
В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село отчасти без света.
Масштабы разрушений уточняются. Предварительно люди не пострадали.
Напомним
Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью оккупанты запустили 7 ракет в области. Противовоздушная оборона сбила 6 ракет.