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Дніпропетровщина: окупанти поцілили по Марганцю та Славгородській громаді

Дніпропетровщина: окупанти поцілили по Марганцю та Славгородській громаді

Київ • УНН

 • 641824 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Окупанти обстріляли Марганець та Славгородську громаду, унаслідок чого є руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії.

Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді", - йлеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у Славгородській громаді на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.

Голова ОВА інфмормує, що скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо

Через ворожий артилерійський обстріл Нікополя у п'ятницю ввечері загинув 59-річний чоловік.

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