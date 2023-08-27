Днепропетровщина: оккупанты попали по Марганцу и Славгородской громаде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Оккупанты обстреляли Марганец и Славгородскую громаду, в результате чего есть разрушения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночью агрессор продолжил террор Никопольщины. Обстрелял Марганец из тяжелой артиллерии.
Ударил и по Синельниковскому району. Досталось Славгородской громаде", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в Славгородской громаде на одном из агропредприятий загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.
Председатель ОВА информирует, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним
Из-за вражеского артиллерийского обстрела Никополя в пятницу вечером погиб 59-летний мужчина.