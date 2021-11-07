"Дніпро-1" завоював дев'яту перемогу в сезоні УПЛ

Деталі

Гості одразу взяли м’яч під власний контроль, шукаючи слабкі місця у захисник розташуваннях суперника. Господарі провели першу контратаку тільки на 17-й хвилині, і її небезпечним, але неточним ударом завершував Запорожець, проте лайнсмен там зафіксував офсайд. Але то був тільки епізод, дніпряни продовжили володіти тотальною перевагою, змушуючи суперника часто порушувати правила.

На 26-й хвилині Піхальонок заробив штрафний удар метрах у 18-ти від воріт суперника, і Довбик потужне пробив у нижній кут, відкривши рахунок. Цей гол став ювілейним — сотим — для спортклубівців на рівні УПЛ. Надалі команди не змогли змінити цифри на табло — 0:1.

Зауважимо, що з 34 хвилини господарі грали у меншості через вилучення Михайла Шишки.

Доповнення

“Дніпро-1” здобув дев’ятий виграш в УПЛ і з 28 очками наздогнав “Ворсклу”, яка йде третьою.