"Днепр-1" завоевал девятую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Футболисты "Днепра-1" праздновали победу в гостях над "Ингульцом" во встрече 14 тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Днепра-1".
Детали
Гости сразу взяли мяч под собственный контроль, ища слабые места в защитных местах соперника. Хозяева провели первую контратаку только на 17-й минуте, и ее опасным, но неточным ударом завершал Запорожец, однако там лайнсмен зафиксировал офсайд. Но то был только эпизод, днепряне продолжили владеть тотальным преимуществом, заставляя соперника часто нарушать правила.
На 26-й минуте Піхальонок заработал штрафной удар метрах в 18-ти от ворот соперника, и Довбык мощно пробил в нижний угол, открыв счет. Этот гол стал юбилейным-сотым-для спортклубовцев на уровне УПЛ. В дальнейшем команды не смогли изменить цифры на табло— 0:1.
Заметим, что с 34 минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Михаила Шишки.
Дополнения
"Днепр-1 “одержал девятый выигрыш в УПЛ и с 28 очками догнал “Ворсклу”, которая идет третьей.