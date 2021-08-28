"Дніпро-1" в додатковий час завоював перемогу над "Металіст-1925"

Деталі

"Дніпро-1", який буквально з початку поточного року демонструє стійкий прогрес, у першому таймі поєдинку проти "Металіста 1925" не міг майже нічого створити поблизу воріт суперника. Харків’яни, граючи вдома, дуже акуратно діяли на своїй половині поля, рідко вибігали в контратаки, одна з яких стала успішною. Після 15-хвилинного відпочинку все рухалося в тому ж напрямку: підопічні Валерія Кривенцова цілком спокійно контролювали м’яч, не даючи супернику жодних шансів на небезпечні атаки. Аж раптом – помилка молодого воротаря харків’ян, пенальті, 1:1. У подальшому обидві команди намагалися перемогти, однак відчували явні труднощі зі створенням гольових епізодів. Здавалося, все завершиться нічиєю, й ось… карний удар, подача, гол, перевірка "ВАР" – 2:1 на користь гостей.

Автором переможного м'яча на 2-й компенсованій хвилині став Гуцуляк.

Доповнення

"Дніпро-1" набрав 13 балів і піднявся на другий рядок чемпіонату. "Металіст-1925" тільки 9-й.