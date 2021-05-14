“Дніпро-1” продовжив контракти із капітаном та віце-капітаном клубу

Що відомо

Логінов підписав угоду терміном на один рік з можливою пролонгацією на такий же термін, а новий контракт Когута триватиме два роки.

Деталі

Обидва футболісти торують шлях з “Дніпром-1” від самого початку у Другій лізі. Логінов зіграв за цей час 118 матчів, в яких забив 9 голів, а Ігор Когут у 113 матчах забив 36 голів.

Ці гравці є рекордсменами клубу: Логінов за кількістю матчів, а Когут — за кількістю забитих м’ячів.

Що передувало цьому

Нападник “Дніпро-1” продовжить кар’єру в чемпіонаті Норвегії.