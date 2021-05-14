"Днепр-1" продлил контракты с капитаном и вице-капитаном клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. СК “Днепр-1” продлил контракты с капитаном и первым вице-капитаном команды — Сергеем Логиновым и Игорь Когут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Что известно
Логинов подписал соглашение сроком на один год с возможной пролонгацией на такой же срок, а новый контракт Когут продлится два года.
Детали
Оба футболиста прокладывают путь с “Днепром-1” с самого начала во Второй лиге. Логинов сыграл за это время 118 матчей, в которых забил 9 голов, а Игорь Когут в 113 матчах забил 36 голов.
Эти игроки являются рекордсменами клуба: Логинов по количеству матчей, а Когут — по количеству забитых мячей.
Что предшествовало этому
Нападающий “Днепр-1” продолжит карьеру в чемпионате Норвегии.