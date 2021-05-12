Нападник "Дніпро-1" продовжить кар'єру в чемпіонаті Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Форвард "Дніпра-1" Олексій Хобленко продовжить кар’єру у норвезькому клубі "Стабек". Про це інформує прес-служба дніпрян, передає УНН.
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Орендна угода підписана на 4 місяці. Після цього терміну “Стабек” матиме право викупити футболіста.
Наразі у Норвегії чемпіонат стартував минулими вихідними. В попередньому сезоні “Стабек” фінішував на 8-му місці.
Зауважимо, що Хобленко перейшов до “Дніпра-1” у сезоні 2019/20. За цей час у чемпіонаті та Кубку України він провів за команду 31 матч, забив 9 м’ячів та віддав 4 результативні передачі.
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