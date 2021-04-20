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Футбол: "Динамо" виграло суд по трансферу бразильського футболіста

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення у справі київського "Динамо" проти бразильського ФК "Сан-Паулу" щодо трансферу півзахисника Че Че. Рішення опубліковане на сайті "біло-синіх", передає УНН.

Деталі

Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення у справі ФК "Динамо" проти ФК "Сан Паулу" щодо трансферу Че Че, у якому підтримав позицію ФІФА щодо сплати ФК "Сан Паулу" на користь ФК "Динамо" як заборгованості за трансфером у розмірі 2,65 млн. євро, так і штрафних санкцій (у розмірі близько 400 тис. євро), передбачених контрактом.

Таким чином, суд відхилив апеляцію ФК "Сан Паулу", в якій клуб просив затвердити новий графік платежів та не застосовувати штрафні санкції.

У випадку, якщо ФК "Сан Паулу" не сплатить всю суму заборгованості протягом 45 днів, буде автоматично застосована санкція, що передбачає заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і а національному рівнях.

Доповнення

Наразі триває спір між ФК "Динамо" та ФК "Олімпія" щодо заборгованості за останнім трансфером київського клубу — Дерліса Гонзалеза. ФК "Олімпія" оскаржує у Спортивному арбітражному суді рішення ФІФА щодо сплати на користь ФК "Динамо" 5 млн. дол., а також штрафних санкцій, розмір яких на сьогодні сягнув близько 500 тис.

Нагадаємо

Спортивний арбітражний суд скоротив термін відсторонення РФ від Олімпійських ігор.

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