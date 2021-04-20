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Футбол: "Динамо" выиграло суд по трансферу бразильского футболиста

Футбол: "Динамо" выиграло суд по трансферу бразильского футболиста

Киев  •  УНН

 • 21107 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение по делу киевского “Динамо” против бразильского ФК “Сан-Паулу” по трансферу полузащитника Че Че. Решение опубликовано на сайте “бело-синих”, передает УНН.

Детали

Спортивный арбитражный суд принял решение по делу ФК “Динамо” против ФК “Сан Паулу” по трансферу Че Че, в котором поддержал позицию ФИФА по уплате ФК “Сан Паулу” в пользу ФК “Динамо” как задолженности по трансферу в размере 2650000 . евро, так и штрафных санкций (в размере около 400 тыс. евро), предусмотренных контрактом.

Таким образом, суд отклонил апелляцию ФК “Сан Паулу”, в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции.

В случае, если ФК “Сан Паулу” не оплатит всю сумму задолженности в течение 45 дней, автоматически применена санкция, предусматривающая запрет регистрировать новых игроков (трансферный бан) как на международном, так и а национальном уровнях.

Дополнение

Сейчас идет спор между ФК “Динамо” и ФК “Олимпия” по задолженности по последнему трансфером киевского клуба — Дерлиса Гонзалеза. ФК “Олимпия” оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА по уплате в пользу ФК “Динамо” 5 млн. Долл., А также штрафных санкций, размер которых на сегодня составил около 500 тыс.

Напомним

Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения РФ от Олимпийских игр.

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